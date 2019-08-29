Эрикссон пропустит этап IndyCar ради Гран-при Бельгии, но не заменит Джовинацци

Пилот Honda SPM Маркус Эрикссон пропустит этап IndyCar в Портленде, чтобы вместе с «Альфа Ромео» отправиться на Гран-при Бельгии Формулы-1, сообщает Racer.

Издание изначально сообщило, что Эрикссон примет участие в Гран-при Бельгии. По всей видимости, имелось в виду, что он заменит Антонио Джовинацци. Но журналист Лоуренс Баретто позже сообщил со ссылкой на пресс-службу «Альфа Ромео», что о замене речь не идёт. Эрикссон действительно проведёт грядущий уик-энд в Спа, но будет выполнять работу резервного пилота.

Ранее уже ходили слухи о возможной замене Джовинацци. В текущем сезоне итальянец выступает неудачно. Антонио набрал лишь одно очко. «Альфа Ромео» в Кубке конструкторов занимает седьмое место.