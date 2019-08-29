Квят и Албон будут оштрафованы за установку новых двигателей

Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе сообщил, что на болидах пилота «Ред Булл» Александера Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые силовые установки.

«Мы были нацелены на повышение эффективности и надёжности. Надеемся, что это поможет достичь более высоких результатов», — сказал Танабе.

Болиды пилотов получат уже четвёртые версии двигателей. В связи с этим на Гран-при Бельгии Квят и Албон будут оштрафованы.

Албон во время летней паузы перешёл из «Торо Россо» в «Ред Булл», где заменил Пьера Гасли. Французский пилот последовал в обратном направлении в связи с неудачными стартами. Гран-при Бельгии будет дебютным этапом для Албона в австрийской команде.