Хэмилтон откроет сеть бургерных для вегетарианцев
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон откроет собственную сеть бургерных для вегетарианцев. Посетителям предложат фаст-фуд, не содержащий мяса.
Сеть получит название Neat Burger (аккуратный, приятный бургер). Первое кафе будет открыто на Регент стрит в Лондоне (Великобритания) в начале следующей недели.
Хэмилтон сам перешёл на вегетарианскую диету в 2017 году.
«Будучи человеком, который стал ветегарианцем, я верю в необходимость предложить людям здоровую пищу, которая ещё и будет иметь отличный вкус. Наше кафе рассчитано на людей, которые не хотят есть мясо», — цитирует Хэмилтона RaceFans.
В кафе будет использоваться растительная альтернатива мясу, которую поставляет компания Beyond Meat. В течение двух лет Хэмилтон планирует открыть 14 ресторанов.
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