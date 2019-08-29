Хэмилтон откроет сеть бургерных для вегетарианцев

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон откроет собственную сеть бургерных для вегетарианцев. Посетителям предложат фаст-фуд, не содержащий мяса.

Сеть получит название Neat Burger (аккуратный, приятный бургер). Первое кафе будет открыто на Регент стрит в Лондоне (Великобритания) в начале следующей недели.

Хэмилтон сам перешёл на вегетарианскую диету в 2017 году.

«Будучи человеком, который стал ветегарианцем, я верю в необходимость предложить людям здоровую пищу, которая ещё и будет иметь отличный вкус. Наше кафе рассчитано на людей, которые не хотят есть мясо», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

В кафе будет использоваться растительная альтернатива мясу, которую поставляет компания Beyond Meat. В течение двух лет Хэмилтон планирует открыть 14 ресторанов.