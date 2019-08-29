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Вольф хотел взять Окона, но Хэмилтон и инженеры были за Боттаса

Вольф хотел взять Окона, но Хэмилтон и инженеры были за Боттаса
Авто / Формула-1 0

Итальянское издание Corriere della Sera утверждает, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф хочел, чтобы напарником Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне стал Эстебан Окон.

По данным источника, Вольф намеревался предоставить место боевого пилота французу, но против этого выступили сам Хэмилтон и инженеры немецкой команды.

Предполагается, что «Мерседес» уже в ближайшее время объявил о подписании нового контракта с Боттасом. Окон, по всей видимости, в новом сезоне будет выступать за «Рено» или «Хаас».

В настоящий момент Боттас занимает второе место в зачёте пилотов, набрав 188 очков. Он отстаёт от лидирующего Хэмилтона на 62 балла. Окон потерял место боевого пилота после окончания прошлого сезона Формулы-1.

Источник: о контракте Боттаса с «Мерседесом» объявят 29 августа
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