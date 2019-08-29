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Вольф: рад, что Боттас останется с командой ещё по меньше мере на сезон

Вольф: рад, что Боттас останется с командой ещё по меньше мере на сезон
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового контракта с Валттери Боттасом.

«На 2019 год мы ставили перед Валттери задачу стать даже сильнее, чем в первой половине 2018 года. И он добился этого, показав впечатляющие выступления в первых гонках. Хотя это была его самая успешная первая часть сезона до сих пор, он голоден до ещё большего и настроен прибавлять и повышать уровень. Такого настроя мы хотим что всех членов нашей команды.

Результаты, которых мы достигли с Валттери, не является совпадением: он был краеугольным камнем в успехах нашей команды в последних двух сезонах. Его командная работа с Льюисом была выдающейся. Валттери показал настоящую силу характера в том, как реагировал на неудачи. Я рад, что он останется с командой ещё по меньше мере на сезон и с нетерпением жду возможности увидеть, как он поднимает планку выступлений ещё выше», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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