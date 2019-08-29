Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой

Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1. Пресс-служба команды сообщила, что во время летнего перерыва финский гонщик Кими Райкконен дёрнул мышцу. Несмотря на проблемы со здоровьем, именно Райкконен будет пилотировать болид «Альфа Ромео» во время свободной практики. Эрикссон, по всей видимости, будет задействован в случае осложнений у финна.

Журналист Эндрю Бенсон сообщает, что Кими дёрнул мышцу левой ноги. При этом ранее издание GPToday сообщило, что Райкконена возникли серьёзные проблемы с желудком.

Эрикссон потерял место боевого пилота Формулы-1 после сезона-2018 и в 2019 выступает в американской серии IndyCar. Из-за вызова в Бельгию Маркус пропустит этап IndyCar в Портленде. В составе Schmidt Peterson Motorsports его заменит Конор Дэли.