Абитебуль прокомментировал решение взять Окона на место Хюлькенберга

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился мнением о решении подписать двухлетний контракт с Эстебаном Оконом. Он заменит в команде Нико Хюлькенберга.
«Мы очень рады работать с Эстебаном в следующие два сезона. За свою карьеру у Эстебана были взлёты и падения, и он полностью понимает необходимость цепляться за любую возможность. Он показал способность набирать очки, огромный профессионализм на трассе и за её пределами. А его недавний опыт работы резервным гонщиком в составе нынешних чемпионов мира станет ценным активом для развития всей команды.
Я хочу поблагодарить Нико за его феноменальное вовлечение и огромный вклад в наш прогресс за последние три года. Когда Нико пришёл к нам, команда была девятой. В прошлом году он вывел нас на четвёртое место и стал седьмым в личном зачёте. Завершение срока его контракта сделало это решение сложным, ведь Нико был важной составляющей этого прогресса. Первая часть этого сезона была более сложной, но я знаю, что мы можем рассчитывать на него и вместе дать результат во второй половине сезона», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
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