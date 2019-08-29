Боттас заявил, что нацелен на завоевание титула в 2020 году

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал продление контракта с немецкой командой на сезон-2020.
«Я очень рад и горд быть частью команды четвёртый год подряд и хочу поблагодарить каждого сотрудника команды и членов совета директоров „Мерседеса“ за их доверие и веру в меня. Мои выступления становятся лучше с каждым годом, и это объявление — отличный способ начать вторую половину 2019 года.
Моя цель — стать чемпионом мира. Я верю, что в теории — и исходя из моего опыта с командой — «Мерседес» является лучшим вариантом для достижения этой цели в 2020 году. У нас ещё девять гонок в этом сезоне, и я настроен продолжать прибавлять в каждой из них. Теперь все мысли мысли посвящены Спа и сильному результату для команды в этот уик-энд", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».
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