Штайнер включил в шорт-лист «Хааса» Хюлькенберга и Грожана

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи, что Нико Хюлькенберг близок к подписанию контракта с американской командой на сезон-2020. Штайнер дал свой комментарий ещё до объявления о том, что Хюлькенберга в «Рено» заменит Эстебан Окон, а потом назвал Ромена Грожана ещё одним претендентом на контракт с «Хаасом».
«Да, я бы сказал, что Хюлькенберг является вариантом для нас. Здесь не так много пилотов. У нашей команды всегда были гонщики с опытом, так что, без сомнений, интерес есть. Интерес есть и к Окону. Я всегда говорил, что они входят в наш шорт-лист. Интерес есть и к Ромену, так что нам просто нужно решить, с кем мы пойдём дальше. Есть три гонщика с опытом, я не вижу на рынке кого-то ещё с опытом», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.
- 29 августа 2019
-
16:08
-
15:55
-
15:37
-
15:34
-
15:11
-
14:51
-
13:33
-
13:10
-
13:06
-
12:35
-
11:56
-
11:09
-
10:18
-
09:47
-
00:54
- 28 августа 2019
-
23:57
-
22:59
-
21:42
-
20:35
-
19:25
-
17:20
-
16:20
-
15:16
-
15:05
-
15:05
-
13:29
-
12:28
-
11:54
-
11:04
-
10:28
-
09:30
-
00:36
- 27 августа 2019
-
23:53
-
23:03
-
21:47