Штайнер включил в шорт-лист «Хааса» Хюлькенберга и Грожана

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи, что Нико Хюлькенберг близок к подписанию контракта с американской командой на сезон-2020. Штайнер дал свой комментарий ещё до объявления о том, что Хюлькенберга в «Рено» заменит Эстебан Окон, а потом назвал Ромена Грожана ещё одним претендентом на контракт с «Хаасом».

«Да, я бы сказал, что Хюлькенберг является вариантом для нас. Здесь не так много пилотов. У нашей команды всегда были гонщики с опытом, так что, без сомнений, интерес есть. Интерес есть и к Окону. Я всегда говорил, что они входят в наш шорт-лист. Интерес есть и к Ромену, так что нам просто нужно решить, с кем мы пойдём дальше. Есть три гонщика с опытом, я не вижу на рынке кого-то ещё с опытом», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.