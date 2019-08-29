Марко: бессмысленно говорить о возвращении Феттеля в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи, согласно которым немецкий пилот Себастьян Феттель может покинуть «Феррари» по окончании сезона-2019 и вернуться к «быкам». Считается, что в контракте Феттеля есть пункт, позволяющий ему досрочно покинуть «Скудерию».

«Насколько я знаю, у Себастьяна контракт с „Феррари“ до конца 2020 года. Поэтому я считаю бессмысленным говорить про это», — заявил Марко в интервью AutoBild.

На данный момент неизвестно, кто станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2020 году. Шансы сохраняют Александер Албон, Даниил Квят и Пьер Гасли.

Албон по ходу текущего сезона заменил Гасли в «Ред Булл». Сам Гасли был переведён в «Торо Россо», но руководство австрийской команды уже сообщило, что ещё не приняло решение о составе пилотов на следующий сезон.