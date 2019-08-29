Гасли рассказал, как ему сообщили о переводе в «Торо Россо» из «Ред Булл»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, как его оповестили о переводе из «Ред Булл» в итальянскую команду. Во время летнего перерыва Гасли был заменён на Александера Албона.

«Я узнал о решении утром. Мне позволил Хельмут Марко, было 8:42 утра. Я был немного шокирован, ведь после Гран-при Венгрии мне говорили совершенно другое. Ситуация в последние недели была совершенно понятная, я не знаю, что там изменилось. Но теперь уже решение не изменить, всё это в прошлом. Мне надо сосредоточиться на настоящем и будущем с «Торо Россо». Я не думал много о произошедшем. Теперь мои мысли направленны на следующие девять гонок с «Торо Россо». Постараюсь показать максимум.

Мне предстоит принять участие в девяти Гран-при. И именно на это я направлю всю свою энергию. Мне уже сказали, что я буду рассматриваться в качестве кандидата на место в «Ред Булл» на следующий сезон. Уверен, будут и другие возможности», — цитирует Гасли FormulaSpy.