Телеведущая погибла при попытке установить рекорд скорости

Американская телеведущая и гонщица Джесси Комбс погибла в возрасте 39 лет при попытке установить рекорд скорости в Орегоне, сообщает Road and Track. Авария произошла 27 августа во время испытаний на дне высохшего озера в пустыне Алворда.



Комбс пыталась побить свой собственный рекорд, установленный в 2018 году и разогнаться до 619 миль в час (996 км/ч). В 2013 году Комбс сумела побить рекорд скорости среди женщин, который держался 48 лет, поставив отметку на 632 км/ч. В 2016-м и 2018-м годах Комбс последовательно дважды превзошла это достижение, разогнавшись до 769 км/ч и 777 км/ч соответственно. Однако рекорд 2018 года не был засчитан официально.



Комбс много работала на телевидении, участвуя в таких программах, как «All Girls Garage», «Overhaulin», «Extreme 4×4». Кроме того, она являлась ведущей проекта «Разрушители легенд».