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«Макларен» обновил ливрею болидов

«Макларен» обновил ливрею болидов
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» к Гран-при Бельгии обновила раскраску болидов. Общая цветовая гамма была сохранена, однако на болиде уменьшилось количество синих и оранжевых участков, а чёрного стало намного больше. Помимо этого, в чёрный цвет было выкрашено и заднее антикрыло.

Кроме того, с болидов было убрано любое упоминание о табачной компании British American Tobacco. Вместо этого на болидах будет размещена реклама бельгийской сети магазинов.

Посмотреть фотографии обновлённой ливреи можно в «твиттере» команды «Макларен».

Напомним, Гран-при Бельгии будет проходить с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».

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