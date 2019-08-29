«Макларен» обновил ливрею болидов
Команда Формулы-1 «Макларен» к Гран-при Бельгии обновила раскраску болидов. Общая цветовая гамма была сохранена, однако на болиде уменьшилось количество синих и оранжевых участков, а чёрного стало намного больше. Помимо этого, в чёрный цвет было выкрашено и заднее антикрыло.
Кроме того, с болидов было убрано любое упоминание о табачной компании British American Tobacco. Вместо этого на болидах будет размещена реклама бельгийской сети магазинов.
Посмотреть фотографии обновлённой ливреи можно в «твиттере» команды «Макларен».
Напомним, Гран-при Бельгии будет проходить с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».
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