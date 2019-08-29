Квят — о ситуации с «Ред Булл»: я не могу быть слишком жадным

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мыслями о перспективах возможного повышения в «Ред Булл». По его словам, после возвращения в Формулу-1 он не должен быть слишком «жадным», вместо этого Квят предпочитает концентрироваться на своей работе.

«Что в „Ред Булл“ неизменно — так это автоматическое давление на тебя, особенно, если ты не показываешь результат в тот самый момент, когда среди пилотов молодёжной программы кто-то прогрессирует. В ближайшие месяцы в этом плане ничего не поменяется. Я не могу быть слишком жадным, потому что одно то, что я вернулся в Формулу-1 уже очень здорово.

Но при этом через пару месяцев вы уже стали говорить о моём повышении в «Ред Булл». Конечно, у них есть свой план. Я не разочарован. У меня получается фантастический сезон. Предпочитаю фокусироваться на этом, а не на том, что находится не в моих руках. У «Ред Булл» были свои причины дать шанс Албону и я уважаю это решение", — приводит слова Квята GPFans.