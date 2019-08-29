Хэмилтон доволен решением «Мерседеса» о продлении контракта с Боттасом

Сегодня, 29 августа, стало известно, что команда «Мерседес» продлила сотрудничество с пилотом Валттери Боттасом на следующий сезон. Напарник финна Льюис Хэмилтон приветствовал это решение, подчеркнув, что это разумный шаг для немецкого коллектива.
«Постоянство — это здорово. У нас отличное окружение, которое мы создавали и с которым работаем. Это будет уже четвёртый год. У нас с Валттери отличные отношения, и они постоянно улучшаются. Думаю, решение продлить с ним контракт было умным для всей команды. Я получаю удовольствие от работы с Боттасом. Мы отлично ладим как на трассе, так и вне её», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Соглашение с финном продлили на один сезон. После этого Эстебан Окон лишился шансов попасть в «Мерседес» и получил контракт с «Рено».
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