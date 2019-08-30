Сайнс удивлён решением «Рено» избавиться от Хюлькенберга
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, выступавший в минувшем сезоне в «Рено», поделился мыслями о перестановках в стане французской команды. Напомним, 29 августа стало известно, что в следующем сезоне в Энстоуне будет выступать Эстебан Окон, который заменит Нико Хюлькенберга.
«Я не был удивлён приходом в „Рено“ Окона. Стороны шли к этому долгое время, рано или поздно это должно было случиться. Я удивлён решением по Хюлькенбергу. Он был лидером команды и сделал многое для неё. Его убрали из команды, с которой он начинал работать ещё в 2016 году», — приводит слова испанца GPblog.
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Нико Хюлькенберга называют «Хаас», где немец может заменить французского гонщика Ромена Грожана.
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