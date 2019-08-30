Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сайнс удивлён решением «Рено» избавиться от Хюлькенберга

Сайнс удивлён решением «Рено» избавиться от Хюлькенберга
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, выступавший в минувшем сезоне в «Рено», поделился мыслями о перестановках в стане французской команды. Напомним, 29 августа стало известно, что в следующем сезоне в Энстоуне будет выступать Эстебан Окон, который заменит Нико Хюлькенберга.

«Я не был удивлён приходом в „Рено“ Окона. Стороны шли к этому долгое время, рано или поздно это должно было случиться. Я удивлён решением по Хюлькенбергу. Он был лидером команды и сделал многое для неё. Его убрали из команды, с которой он начинал работать ещё в 2016 году», — приводит слова испанца GPblog.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Нико Хюлькенберга называют «Хаас», где немец может заменить французского гонщика Ромена Грожана.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент