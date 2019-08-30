Грожан рассказал о вариантах продолжения карьеры

Пилот «Хааса» Ромен Грожан сообщил, что у него есть различные варианты продолжения карьеры, если руководство «Хааса» решит не продлевать с ним контракт на следующий сезон. Текущий сезон складывается для француза крайне неудачно, он набрал очки лишь на двух этапах чемпионата.
Предполагается, что в «Хаасе» Грожана заменит пилот «Рено» Нико Хюлькенберг. Ранее стало известно, что французская команда подписала контракт с Эстебаном Оконом, а Хюлькенберг потеряет место в «Рено» на следующий сезон.
«Две следующие гонки будут важнейшими. У меня есть варианты в Формуле-1 и других сериях. Все ждали, какое решение примет «Мерседес». Также теперь стало известно, что Эстебан подписал контракт. Что ж, теперь лишь в нескольких командах остаются свободные места. Одно из них у нас. Будет много слухов.
Я бы хотел продолжить выступление в Формуле-1, это основная задача. Но есть и другие варианты на будущее, хотя я и счастлив в Формуле-1.
Текущий сезон складывается неудачно, у нас не те результаты, на которые мы рассчитывали, но я доволен собой. Был отвратительный старт сезона, шесть дисквалификаций, но ни одна из них не произошла по моей вине. Надёжность болида была на низком уровне», — цитирует Грожана GPFans.
- 30 августа 2019
-
09:30
-
01:26
-
01:13
-
01:05
- 29 августа 2019
-
23:28
-
22:59
-
21:56
-
20:39
-
19:58
-
18:49
-
17:38
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
16:08
-
15:55
-
15:37
-
15:34
-
15:11
-
14:51
-
13:33
-
13:10
-
13:06
-
12:35
-
11:56
-
11:09
-
10:18
-
09:47
-
00:54
- 28 августа 2019
-
23:57
-
22:59
-
21:42
-
20:35
-
19:25
-
17:20