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«Рейсинг Пойнт» отказалась от знаменитого носа с «ноздрями» перед ГП Бельгии

«Рейсинг Пойнт» отказалась от знаменитого носа с «ноздрями» перед ГП Бельгии
Авто / Формула-1 0

Перед Гран-при Бельгии «Рейсинг Пойнт» изменил дизайн передней части болида. Предыдущая версия носа была разработана ещё во времена существования команды под названием «Форс Индия». Тогда такой дизайн был разработан для более эффективной борьбы с воздушным сопротивлением.

Фото можно посмотреть в «твиттере» журналиста Альберта Фабреги.

Теперь команда решила изменить носовую часть: сверху были закрыты «ноздри», а по бокам появились три отверстия для пропуска воздуха под нос.

Примечательно, что «Рейсинг Пойнт» по ходу сезона уже вносил изменения в носовую часть болида. Так, дизайн был изменён во время этапа Формулы-1 в Канаде.

«Рейсинг Пойнт» в текущем сезоне занимает восьмое место в Кубке конструкторов. Команда набрала 31 очко. Сегодня, 30 августа, в Бельгии состоится свободная практика.

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