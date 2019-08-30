Формула-1. Гран-при Бельгии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 августа, на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» состоятся пятничные тренировки 13-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает девятое место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1