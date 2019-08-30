«Мерседес» использует новый двигатель на этапе Формулы-1 в Бельгии

«Мерседес» и клиентские команды «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс» установят новые двигатели во время Гран-при Бельгии, сообщает Motorsport Week.

«Мерседес» во второй раз в сезоне произведёт крупные обновления. До этого во время Гран-при Канады в июне немецкая команда также произвела важные обновления.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что сотрудники компании вели активную работу над двигателем во время летнего перерыва.

Представители «Мерседеса» отметили, что в ходе тестов на заводе двигатель показал более высокие результаты и надёжность.

Из всех пилотов перечисленных команд из-за установки нового двигателя будет оштрафован лишь гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Для него замена двигателя станет уже третьей, ранее незапланированная замена была сделана в Канаде из-за поломки.