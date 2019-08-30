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Риккардо: не думаю, что «Ред Булл» принял неправильное решение по Гасли

Риккардо: не думаю, что «Ред Булл» принял неправильное решение по Гасли
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли на Александера Албона.

«Я не думаю, что «Ред Булл» принял неправильное решение. Мне нравится Пьер, я был рад, что он занял моё место в этом году. Ему предоставили достаточно времени, чтобы показать себя.

Посмотрите на результаты Макса Ферстаппена. Если бы у Гасли были такие же результаты, «Ред Булл» занимал бы второе место в Кубке конструкторов. Его неудачи негативно влияли не только на него самого, но и на команду. Ему предоставили шесть месяцев. Как я понимаю, намёков на улучшение результатов не было. Я сочувствую ему, но команда поступила так, как должна была.

Албон? Время покажет. У них был небольшой выбор: Алекс или Даниил Квят. И Квят уже пробовался в «Ред Булл», поэтому они решили дать шанс другому. Но для Албона это испытание простым не будет», — цитирует Риккардо Metro.

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