Риккардо: не думаю, что «Ред Булл» принял неправильное решение по Гасли

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал решение «Ред Булл» заменить Пьера Гасли на Александера Албона.

«Я не думаю, что «Ред Булл» принял неправильное решение. Мне нравится Пьер, я был рад, что он занял моё место в этом году. Ему предоставили достаточно времени, чтобы показать себя.

Посмотрите на результаты Макса Ферстаппена. Если бы у Гасли были такие же результаты, «Ред Булл» занимал бы второе место в Кубке конструкторов. Его неудачи негативно влияли не только на него самого, но и на команду. Ему предоставили шесть месяцев. Как я понимаю, намёков на улучшение результатов не было. Я сочувствую ему, но команда поступила так, как должна была.

Албон? Время покажет. У них был небольшой выбор: Алекс или Даниил Квят. И Квят уже пробовался в «Ред Булл», поэтому они решили дать шанс другому. Но для Албона это испытание простым не будет», — цитирует Риккардо Metro.