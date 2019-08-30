Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хюлькенберг считает, что национальный фактор сыграл роль при выборе Окона

Хюлькенберг считает, что национальный фактор сыграл роль при выборе Окона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, которого после окончания сезона во французской команде сменит Эстебан Окон, прокомментировал грядущие перемены. По мнению немца, одной из причин стала национальность, Окон является французом.

«Было много факторов решения о составе пилотов. У меня сложилось впечатление, что одной из причин была национальность.

Мои требования по зарплате соответствовали предложению «Рено». Думаю, мы в целом в этом вопросе достигли согласия.

Но мы говорим о различных пилотах, находящихся на разных этапах карьеры. Существуют коммерческие аспекты. И, конечно, национальность, а также другие причины.

Плохие результаты команды в нынешнем сезоне тоже повлияли. Всё взаимосвязано. Конечно, после столь сложного сезона хочется перемен. Жаль, что мы не сможем продолжать вместе», — цитирует Хюлькенберга RaceFans.

Сайнс удивлён решением «Рено» избавиться от Хюлькенберга
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент