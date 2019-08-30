Сразу шесть пилотов получат штрафы за моторы на Гран-при Бельгии

Шесть гонщиков Формулы-1 потеряют места на стартовой решётке Гран-при Бельгии, констатирует RaceFans. Ранее стало известно о грядущих наказаниях Александера Албона из «Ред Булл» и Даниила Квята из «Торо Россо» за «сверхлимитные» двигатели «Хонда». Также было известно, что получение нового мотора «Мерседес» приведёт к штрафу для пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.



Теперь появилась информация и о штрафах для обладателей двигателей «Рено». По пять позиций на стартовой решётке должны потерять гонщики заводской команды Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг — столь небольшой штраф обусловлен тем, что для них это будут уже не первые «сверхлимитные» двигатели. Штраф в пять позиций получит и гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, которому тоже поставят новый мотор. Его напарник Ландо Норрис пока останется на старом двигателе.