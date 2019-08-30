Феттель — лучший в первой практике Гран-при Бельгии, Квят — 17-й

На Автодроме Спа-Франкоршам завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его напарник Шарль Леклер стал вторым, а тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Новичок «Ред Булл» Александер Албон показал четвёртый результат, пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон были пятым и шестым, соотвественно.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-е время, у его нового напарника Пьера Гасли — 18-й результат.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Первая свободная практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.44.574
2. Шарль Леклер («Феррари»)- + 0,214
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,933
4. Александер Албон («Ред Булл») — + 1,010
5. Валтери Боттас («Мерседес») — + 1,308
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,399
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 1,624
8. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,852
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 1,859
10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 1,983
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 2,095
12. Ландо Норрис («Макларен») — + 2,096
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 2,450
14. Ромен Грожан («Хаас») — + 2,602
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 2,759
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 2,914
17. Даниил Квят («Торо Россо») — + 3,062
18. Пьер Гасли («Торо Россо») — + 3,394
19. Николас Латифи («Уильямс») — + 4,210
20. Роберт Кубица («Уильямс») — + 4,392.
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