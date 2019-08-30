Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен и Гасли представили новые дизайны шлемов

Ферстаппен и Гасли представили новые дизайны шлемов
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и переведённый в «Торо Россо» француз Пьер Гасли продемонстрировали новые дизайны своих гоночных шлемов. В случае с голландцем речь идёт о специальном дизайне только на Гран-при Бельгии. Этот этап является для Макса практически домашним, потому что на трибунах будет очень много голландских болельщиков, а мать Ферстаппена — бельгийка. Соответственно, Макс каждый год создаёт специальный дизайн шлема именно для гоночного уик-энда на «Спа-Франкоршам».

Что касается Гасли, то он внёс небольшие изменения в дизайн на фоне перевода в младшую команду системы «Ред Булл». Этот дизайн останется у французского пилота на постоянной основе до окончания сезона-2019 Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент