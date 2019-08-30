Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2020
«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2020. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использоваться конюшнями.
В последней версии учтено подтверждение контрактов между «Мерседесом» и финном Валттери Боттасом, а также между «Рено» и французом Эстебаном Оконом. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Боттас остаётся, Окон — в «Рено»! Составы команд Формулы-1 на 2020 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
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