Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2020

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2020. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использоваться конюшнями.



В последней версии учтено подтверждение контрактов между «Мерседесом» и финном Валттери Боттасом, а также между «Рено» и французом Эстебаном Оконом. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Боттас остаётся, Окон — в «Рено»! Составы команд Формулы-1 на 2020 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.