Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 31 августа, состоится квалификация тринадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Этап принимает стационарная трасса «Спа-Франкоршам». Начало квалификации запланировано на 16:00 мск.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает девятое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция квалификации