Петров и Оруджев проведут автограф-сессию на технобаттле в Быково

Пилоты программы SMP Racing Виталий Петров, Егор Оруджев и Антон Ладыгин станут гостями инженерно-спортивного соревнования «Формула Студент», которое пройдёт 21 и 22 сентября на территории подмосковного аэродрома Быково.



Студенческие команды смогут разместить свои разработки и продемонстрировать возможности техники на гоночной трассе. Участие в технобаттле примут более 20 команд из вузов России, Германии, Венгрии и Австрии. Разработчикам предстоит презентовать жюри свои инженерные решения и обосновать их экономическую и техническую эффективность, а затем испытать болиды при прохождении трассы.



В рамках мероприятия также пройдет фестиваль скорости. Для посетителей будет организована шоу-программа с заездами гоночных автомобилей – профессиональные пилоты будут соревноваться во времени прохождения дистанции 1/4 мили (402 метра), а также установят рекорды скорости на этой трассе. Кроме того, гости смогут посетить выставку спортивной техники, заезды дрифтеров и соревнования на автосимуляторах.