Хорнер не исключил, что напарником Ферстаппена станет не воспитанник «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не стал категорически исключать возможности того, что при выборе напарника Макса Ферстаппена на сезон-2020 Формулы-1 австрийский гоночный коллектив может рассмотреть не только кого-то из нынешних пилотов программы — Александера Албона, Даниила Квята и Пьера Гасли. В частности Хорнер не исключил интереса к Нико Хюлькенбергу, хотя предпочтительным остаётся вариант с одним из молодых гонщиков «Ред Булл».
«Очевидно, всё будет зависеть от того, как будут складываться вещи в нескольких следующих гонках. В идеале мы хотели бы изучить кандидатов из этого трио. Если Хюлькенберг на рынке, а очевидно, что он на нём… Возможно, в следующем году он будет управлять „Хаасом“… Но вообще мы предпочли бы взять кого-то из той тройки, что у нас есть», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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