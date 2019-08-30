Источник: Перес продлил контракт с «Рейсинг Пойнт»

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес будет выступать за команду и в следующем сезоне. Перес подписал новый контракт с командой, сообщает Auto Motor und Sport.

Таким образом, состав команды в новом сезоне не изменится. Лэнс Стролл, являющийся сыном владельца Лоуренса Стролла, будет выступать вместе с Пересом, который присоединился к команде ещё в 2014 году. Тогда команда называлась «Форс Индия».

Ранее мексиканец во время общения с журналистами в Спа сообщил, что уже практически определился, где хочет провести следующий сезон. Также он выразил надежду, что в ближайшее время последует официальное объявление. До этого Перес говорил, что не хотел бы менять команду.

В текущем сезоне Перес набрал 13 очков, он занимает 16-е место в зачёте пилотов.