Источник: Перес продлил контракт с «Рейсинг Пойнт»

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес будет выступать за команду и в следующем сезоне. Перес подписал новый контракт с командой, сообщает Auto Motor und Sport.
Таким образом, состав команды в новом сезоне не изменится. Лэнс Стролл, являющийся сыном владельца Лоуренса Стролла, будет выступать вместе с Пересом, который присоединился к команде ещё в 2014 году. Тогда команда называлась «Форс Индия».
Ранее мексиканец во время общения с журналистами в Спа сообщил, что уже практически определился, где хочет провести следующий сезон. Также он выразил надежду, что в ближайшее время последует официальное объявление. До этого Перес говорил, что не хотел бы менять команду.
В текущем сезоне Перес набрал 13 очков, он занимает 16-е место в зачёте пилотов.
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