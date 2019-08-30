В «Рено» решились заменить Хюлькенберга, потому что верят, что он найдёт место

Глава «Рено» Сириль Абитебуль на пресс-конференции ФИА ещё раз объяснил решение подписать контракт с Эстебаном Оконом, а не сохранить в своих рядах Нико Хюлькенберга. Считается, что у немца хорошие шансы перейти в «Хаас».
«Было трудно выбрать между Хюлькенбергом и Оконом. Нико был очень важен для нашего роста. Но мы мыслим стратегически, а не просто смотрим на скорость гонщика. Определённо, это было трудное решение. У Нико истекал контракт, и ты изучаешь, какие есть варианты. Ты смотришь на общую динамику команды и на будущее. Мы верим, что Окон в будущем может многое для нас значить. У него есть скорость, но также есть и потенциал вырасти ещё сильнее. Он хотел вернуться в Формулу-1, а нам нужна такая энергия. Кроме того, мы практически уверены, что Нико найдёт место в Формуле-1 — это тоже сыграло свою роль», — заявил Абитебуль.
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