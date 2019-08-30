Тост: очень скоро Гасли покажет хорошие выступления

Глава «Торо Россо» Франц Тост на пресс-конференции ФИА поделился своим мнением о перспективах переведённого в «Ред Булл» Александера Албона и возвращённого в младшую команду «быков» Пьера Гасли.
«Албон проехал за нас очень хорошие гонки, он убедил в себе с первых же тестов. Я думаю, „Ред Булл“ предоставит ему машину, которая позволит ему добиться отличных результатов. У Ферстаппена огромный опыт, он один из быстрейших гонщиков. Выступать рядом с ним нелегко, но Албон очень силён психологически.
Гасли, определённо, не разочарован, что вернулся в „Торо Россо“. У нас с ним отличные отношения. Любой гонщик Формулы-1 должен быть всегда мотивирован, а он знает, что должен сохранять мотивацию на высочайшем уровне. Гасли хорошо знает нашу команду, ему не понадобится долгий период адаптации. Ему просто нужно обрести уверенность, которая была в прошлом году. Я уверен, что очень скоро Гасли покажет хорошие выступления», — заявил Тост.
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