Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 14-й

На автодроме «Спа-Франкоршам», что в Спа, завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат, а его новый партнёр по команде Пьер Гасли стал семнадцатым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.44,123

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,630

3. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,846

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,892

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,994

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,271

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,585

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,609

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,612

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,648

11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,876

12. Ромен Грожан («Хаас») — +1,997

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,086

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,091

15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,135

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,205

17. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,251

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,276

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,764

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208.