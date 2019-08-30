Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 14-й

На автодроме «Спа-Франкоршам», что в Спа, завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат, а его новый партнёр по команде Пьер Гасли стал семнадцатым.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.44,123
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,630
3. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,846
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,892
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,994
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,271
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,585
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,609
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,612
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,648
11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,876
12. Ромен Грожан («Хаас») — +1,997
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,086
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,091
15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,135
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,205
17. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,251
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,276
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,764
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208.
- 30 августа 2019
-
17:32
-
16:24
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:14
-
15:09
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:18
-
14:08
-
13:44
-
13:40
-
12:56
-
12:06
-
11:34
-
11:00
-
10:46
-
09:30
-
01:26
-
01:13
-
01:05
- 29 августа 2019
-
23:28
-
22:59
-
21:56
-
20:39
-
19:58
-
18:49
-
17:38
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
16:08
-
15:55