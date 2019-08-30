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Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 14-й

Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 14-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Спа-Франкоршам», что в Спа, завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его напарнику Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатый результат, а его новый партнёр по команде Пьер Гасли стал семнадцатым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.44,123
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,630
3. Валтери Боттас («Мерседес») — +0,846
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,892
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,994
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,271
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,585
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,609
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,612
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,648
11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,876
12. Ромен Грожан («Хаас») — +1,997
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,086
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,091
15. Ландо Норрис («Макларен») — +2,135
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,205
17. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,251
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,276
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,764
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208.

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