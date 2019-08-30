Ферстаппен: победить «Феррари» в Спа будет трудно, они очень сильны

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бельгии Формулы-1, отметив, что в этот раз ему будет трудно составить конкуренцию соперникам из «Феррари».

«Во второй практике машина была хороша, но мощность мотора была немного хуже, чем это бывает по пятницам. Думаю, эта проблема будет исправлена к завтрашнему дню. Но как бы то ни было, машины „Феррари“ очень быстры. Думаю, их будет очень трудно победить. Попробуем держаться близко к „Мерседесу“, посмотрим, что произойдёт.

Трасса определённо подходит «Феррари». Они очень сильны. Они много выигрывают на прямых, но это не стало сюрпризом. С нашей стороны мы должны сделать максимум. В целом же я доволен балансом. Есть и то, что можно сделать лучше, но в целом день получился неплохим", — приводит слова голландца Crash.

