Албон сравнил дебют за «Ред Булл» с первыми шагами в жизни ребёнка

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, для которого Гран-при Бельгии стал первым в составе австрийской команды, поделился эмоциями от дебюта в новом коллективе.

«Это был достаточно ровный день. Всё прошло нормально. Чувствовал себя как дома. Ребята были очень добры ко мне. Машина очень отличается. Почувствовал это, ещё когда работал на симуляторе. Понял, что мне потребуется время, чтобы привыкнуть. Но когда оказываешься на трассе, чувствуешь болид лучше. Как бы то ни было, это было похоже на первые шаги в жизни ребёнка.

Но я сбросил груз давления. Мне хочется проехать квалификацию и понять, где я нахожусь. Но в целом мы фокусируемся не на одном быстром круге. Просто пытаемся разобраться с машиной к воскресенью. Атмосфера достаточно расслабленная, но мне хочется хорошо поработать в день гонки", — приводит слова Албона GPToday.



