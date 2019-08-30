Де Врис выиграл квалификацию Ф-2 в Бельгии, Шумахер — 6-й, Мазепин — 7-й

На автодроме в Спа завершилась квалификация первой гонки этапа Формулы-2. Её победителем стал лидер общего зачёта Ник де Врис. Второе место досталось Сержио Сетте Камара, тройку лучших замкнул Джек Эйткен.
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, занял шестое место. Седьмая позиция по итогам сессии досталась россиянину Никите Мазепину.
Формула-2. Бельгия. Квалификация первой гонки
1. Ник де Врис (ART Grand Prix)
2. Сержио Сетте Камара (DAMS) — +0,2
3. Джек Эйткен (Campos Racing) — +0,4
4. Нобухару Мацусита (Carlin) — +0,5
5. Луи Делетраз (Carlin) — +0,6
6. Мик Шумахер (Prema) — +0,8
7. Никита Мазепин (ART Grand Prix) — +0,8
8. Джордан Кинг (MP Motorsport) — +1,0
9. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — +1,1
10. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — +1,3.
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