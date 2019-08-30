Перес заключил с «Рейсинг Пойнт» новый трёхлетний контракт

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» официально объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Перес. Новое соглашение с пилотом является многолетним и рассчитано на три сезона — до конца 2022 года. Напарником Переса останется сын владельца «Рейсинг Пойнт» Лоуренса Стролла Лэнс. Перес выступает за команду из Сильверстоуна, ранее называвшуюся «Форс Индия», с 2014 года.
«Я был впечатлён направлением, которое выбрала команда в последние 12 месяцев, и это придаёт мне уверенности насчёт будущего. Я верю, что лучшие времена ещё впереди, и с нетерпением жду празднования немалого числа подиумов в предстоящие годы», — отметил Перес.
«Серхио верит в долгосрочный план этого проекта. Мы как команда продолжаем расти и развиваться, и в этот момент важно иметь пилота с таким опытом, как Серхио, особенно с учётом новых правил на горизонте», — добавил со своей стороны глава команды Отмар Зафнауэр.
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