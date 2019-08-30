«Хаас» хочет выбрать второго гонщика в ближайшие две-три недели

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду, что американская команда сделает выбор между Роменом Грожаном и Нико Хюлькенбергом в ближайшее время. Один из этих гонщиков станет напарником Кевина Магнуссена в сезоне-2020 Формулы-1.



«Мы ещё не приняли решения. Нам как команде нужно осмотреться и посмотреть, как продвинуть команду вперёд. Нам нужно посмотреть, как добиться прогресса и есть ли на рынке хорошие люди. Это касается каждой области в команде, не только пилотов.



Честно, я надеюсь, что решение будет принято в течение двух-трёх недель. Так будет лучше для всех — и для команды, и для гонщиков. Если Ромен останется, то для него будет хорошо знать, что не стоит волноваться. Если придёт Нико, то тоже хорошо дать людям шанс принять другие решения или осмотреться. Так что наша цель — решить в ближайшие недели», — приводит слова Штайнера GPFans.