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Хэмилтон: на прямых «Феррари» примерно на секунду быстрее «Мерседеса»

Хэмилтон: на прямых «Феррари» примерно на секунду быстрее «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что на автодроме в Бельгии соперники из «Феррари» превосходят его по скорости на прямых примерно на одну секунду.

«Перед второй свободной практикой мы внесли некоторые коррективы и прибавили, но работы по-прежнему много. Не знаю, какие между нами отрывы, но очевидно, что „Феррари“ быстрее. Кажется, на прямых они быстрее нас на секунду. Это впечатляет, но как бы то ни было мы в борьбе и это хорошо. Думаю, что преимущество „Феррари“ особенно велико в первом секторе. Кое-что мы отыгрываем во втором, а в третьем секторе между нами идёт плотная борьба», — приводит слова британского пилота Crash.

По итогам первых двух свободных практик, лучшее время сессий устанавливали гонщики «Феррари».

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