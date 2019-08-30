Квят: сегодня трасса не подходила нашей машине

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бельгии. Россиянин отметил, что пока машина оставляет желать лучшего, вместе с тем подчеркнув, что это пока не вызывает у него опасений.
«Здорово вернуться в болид после летнего перерыва. Спа — отличная трасса для возвращения. С учётом штрафов для ряда пилотов, гонка должна быть интересной, так как гонщики будут не на своих позициях. Посмотрим, как сложится завтрашний день. Трасса в Спа такова, что может сыграть как нам на руку, так и против нас. На данный момент мы на ней слабы. Сегодня трек не подходил нашей машине, так же как и некоторым другим. Посмотрим, чего добьёмся завтра. Я не очень обеспокоен», — приводит слова россиянина пресс-служба «Торо Россо».
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