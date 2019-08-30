Гасли: с каждым кругом всё больше привыкал к машине

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли, переведённый в итальянскую команду из «Ред Булл» в ходе летнего перерыва, поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бельгии, отметив, что постепенно привыкает к машине.
«Это был загруженный день с командой. Пытался привыкнуть к машине и узнать все новые моменты в её поведении. Впервые работал с этой группой инженеров, так что сегодня было сделано много. У нас был хороший план, и с каждым кругом я чувствовал, как всё больше привыкаю к болиду. Думаю, мы прибавили.
Что касается темпа, то для нас всё сложилось непросто. Нужно поработать и понять, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы быть конкурентоспособными. Некоторые пилоты получат штрафы, так что нам нужно удостовериться, что к воскресенью у нас будет хорошая машина для гонки", — приводит слова француза пресс-служба «Торо Россо».
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