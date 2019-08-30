Пьяный фанат ударил Райкконена на Гран-при Бельгии
Сегодня, 30 августа, в Спа начался очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Для пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена он уже ознаменовался неприятным инцидентом. В паддоке его попробовал атаковать болельщик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
«Не знаю, что произошло. Кажется, он был пьян. Он начал размахивать руками и ударил меня по лицу. Когда я к нему обратился, он начал на меня кричать или что-то вроде того», — приводит слова Райкконена Мtvuutise.
Фото инцидента можно посмотреть на странице Kimi Räikkönen #bwoah в «Твиттере».
Напомним, перед стартом Гран-при Бельгии были опасения, что Райкконен не примет в нём участия. В ходе летнего перерыва финн получил небольшую травму ноги.
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