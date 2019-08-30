«Ред Булл» ставит перед Албоном цель бороться за подиумы

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, какие задачи стоят перед Александером Албоном на вторую половину сезона-2019 Формулы-1 после перевода в основную команду «быков».
«Машина способна добиваться подиумов, так что это должно быть нашей целью — сражаться за подиумы. Мы хотим наблюдать прогресс в ходе оставшихся девяти гонок. Посмотрим, где мы окажемся в Абу-Даби. Тогда у нас будет намного более чёткая картина.
То, что у Алекса здесь штраф за мотор, делает давление в этот уик-энд немного меньше. Вероятно, это хорошо для него. Сегодня он проделал хорошую работу — с учётом, что он прежде не сидел в этом автомобиле. С его стороны отзывы были очень похожи на те, что давал Макс. Я думаю, в первый день он отработал очень достойно. Я ещё не видел все анализы данных, но он был в пределах нескольких десятых, что многообещающе для первого управления болидом», — приводит слова Хорнера RaceFans.
- 30 августа 2019
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