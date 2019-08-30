Леклер: нужно оставаться реалистами, соперники будут конкурентоспособными

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не придаёт особого значения локальному успеху «Феррари» в свободных практиках Гран-при Бельгии. По итогам двух сессий 30 августа болиды «Скудерии» возглавляли протоколы.

«Это был достаточно хороший первый день после перерыва. Мне нравится эта трасса и я получаю удовольствие, пилотируя здесь. Круг длинный и у него есть все типы поворотов. Невзирая на наш результат в свободных практиках, необходимо оставаться реалистами и ожидать, что соперники завтра будут конкурентоспособными. Наш квалификационный темп был хорош, но нам нужно прибавлять на длинных сериях.

Если мы быстры на прямых, то можем надеяться на возможности для обгонов в ходе гонки и это хорошо. Последние несколько Гран-при получились отличными, мы увидели много борьбы, надеюсь, в Бельгии будет ещё один захватывающий этап", — приводит слова монегаска пресс-служба «Феррари».