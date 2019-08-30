Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» оставил Квята в «Торо Россо»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз прокомментировал недавний обмен пилотами между австрийской командой и «Торо Россо». В Фаэнцу отправился Пьер Гасли, а его место в «РБ» занял Александер Албон. Отвечая на вопрос, почему в Милтон-Кинс отдали предпочтение таиландцу, а не Даниилу Квяту, Хорнер отметил, что не хотел чересчур ослаблять младшую команду.
«Для Пьерра будет лучше продолжить дальнейшее развитие в другом окружении, где он не будет испытывать таких проблем с давлением. Он столкнулся с давлением и ситуация становилась всё хуже. В „Торо Россо“ у него будет время перестроиться.
Мы рассматривали вариант с переводом в «Ред Булл» Даниила, в этом году он проделывает очень хорошую работу. Но такое развитие событий сильно ударило бы по «Торо Россо», мы бы лишили их самого опытного пилота. К тому же, мы достаточно хорошо знаем возможности Квята. Он уже был в нашей программе несколько лет и ранее пилотировал «Ред Булл». Также мы были заинтересованы в том, чтобы взглянуть на работу Албона", — приводит слова Хорнера Sky Sports.
- 30 августа 2019
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