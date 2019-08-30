Феттель: пятничный темп не должен ослеплять «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями об итогах свободных практик Гран-при Бельгии. Как и напарник по команде, немец предпочитает не обольщаться неплохими результатами и убеждён, что «Скудерии» по силам прибавить ещё.

«Не думаю, что отрывы отражали действительность. Не знаю, чем занимались другие, но мы уже несколько раз видели быструю «Феррари» по пятницам. Так что это не должно ослеплять.

Не будем забывать, что это всего лишь пятница. Завтра нас ждёт серьёзный день, а потом будет день гонки, который имеет первостепенное значение. Необходимо поработать над гоночным темпом, особенно это касается второго сектора. Во втором секторе мы слишком скользили, так что к старту гонки важно будет найти правильные ощущения во втором секторе. У нас есть работа», — приводит слова Феттеля GPToday.