Шварцман ставит перед собой задачу победить после 4-го места в квалификации

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман подвёл итоги квалификации этапа Формулы-3 на автодроме «Спа-Франкорам», где он занял четвёртое место.



«Квалификация у нас была неплохая, мы использовали два комплекта шин. На первом я показал третий результат, на втором – четвёртый. Ещё мы внесли некоторые изменения в машину, и сегодня она вела себя достаточно хорошо, баланс хороший. Завтра стартуем четвёртыми. Я считаю, что позиция хорошая: это Спа, здесь можно обгонять, не то что в Венгрии. Поэтому, думаю, поборемся. Моя задача – ехать быстро и обогнать как можно больше машин. Наша цель – выиграть. А дальше посмотрим, как получится. Сделаю максимум, чтобы прорваться выше», — заявил россиянин в интервью корреспонденту «Чемпионата».



С поул-позишен стартует напарник Шварцмана по «Према» Джехан Дарувала. За ним на решётке — Педро Пике, Юки Цунода, Шварцман, Джейк Хьюз и Юри Випс.