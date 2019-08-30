Шварцман ставит перед собой задачу победить после 4-го места в квалификации

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман подвёл итоги квалификации этапа Формулы-3 на автодроме «Спа-Франкорам», где он занял четвёртое место.
«Квалификация у нас была неплохая, мы использовали два комплекта шин. На первом я показал третий результат, на втором – четвёртый. Ещё мы внесли некоторые изменения в машину, и сегодня она вела себя достаточно хорошо, баланс хороший. Завтра стартуем четвёртыми. Я считаю, что позиция хорошая: это Спа, здесь можно обгонять, не то что в Венгрии. Поэтому, думаю, поборемся. Моя задача – ехать быстро и обогнать как можно больше машин. Наша цель – выиграть. А дальше посмотрим, как получится. Сделаю максимум, чтобы прорваться выше», — заявил россиянин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
С поул-позишен стартует напарник Шварцмана по «Према» Джехан Дарувала. За ним на решётке — Педро Пике, Юки Цунода, Шварцман, Джейк Хьюз и Юри Випс.
- 30 августа 2019
-
23:46
-
23:40
-
23:14
-
22:38
-
22:19
-
21:46
-
21:11
-
21:08
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:06
-
19:03
-
18:39
-
18:31
-
17:32
-
16:24
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:14
-
15:09
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:18
-
14:08
-
13:44
-
13:40
-
12:56
-
12:06
-
11:34
-
11:00