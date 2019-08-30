Прост: Хюлькенберг хотел двухлетний контракт, а мы — по схеме 1+1. У Окона — 2+1

Консультант «Рено» четырёхкратный чемпион мира Ален Прост объяснил, почему команда решила подписать контракт с Эстебаном Оконом, а не продлевать соглашение с Нико Хюлькенбергом. При этом француз раскрыл детали переговоров.
«Тот факт, что Эстебан француз, — это плюс, но не определяющий критерий. У нас были разговоры с Нико, он нам очень нравится, но он хотел двухлетний контракт, а мы — по схеме 1+1. Он проделал потрясающую работу для команды, но после трёх лет видит, что мы прогрессируем не очень быстро, особенно в плане шасси. Так что нам нужно было мыслить более долгосрочно и искать свежесть и энтузиазм.
Мы должны смотреть в будущее. С опытом работы в „Мерседесе“ и молодостью Эстебан привнесёт нам динамичности. Речь идёт о двухлетнем проекте с опцией на третий год, так что это выбор с прицелом на будущее», — приводит слова Проста Nextgen-Auto со ссылкой на Canal+.
- 30 августа 2019
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