Гасли: возвращение в «Торо Россо» даётся сложнее, чем переход в «Ред Булл»

Французский пилот Пьер Гасли, переведённый из «Ред Булл» в «Торо Россо» после неудачной первой половины сезона, признался, что возвращение в менее конкурентоспособную команду даётся сложнее, чем его недавний переход из «Торо Россо» в австрийский коллектив.
«Возвращение в „Торо Россо“ даётся сложнее, чем переход в „Ред Булл“. Оставить машину, которая имела больше потенциала и с которой можно было атаковать и поменять её на болид с меньшим сцеплением, непросто. Но моя работа — извлечь максимум из этого. В ходе свободных практик у меня не было новой спецификации двигателя, так что я доволен тем, что смог сделать. Но, конечно, нам нужно прибавлять в темпе, потому как на данный момент мы с Даниилом неконкурентоспособны.
Что касается перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо», я многое пересмотрел. Составил список положительных и отрицательных моментов. В течение первых шести месяцев я был частично ответствен за низкие результаты. Думаю, мы все несли ответственность за это. Безусловно, было то, что я мог сделать лучше. На этом я и должен фокусироваться и прогрессировать, как пилот", — приводит слова Гасли GPToday.
- 30 августа 2019
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