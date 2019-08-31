Стало известно, из-за чего Стролл жаловался на жжение в сиденье

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл в целом остался доволен свободными практиками Гран-при Бельгии, однако в ходе сессий он испытывал в болиде некоторый дискомфорт. После их завершения канадец посетовал, что чувствовал сильное жжение в сиденье. Через некоторое время стали известны и причины этого явления.
«Один из передатчиков FOM, расположенный за сиденьем, стал необычайно горячим. Я не упоминал об огне. Огня не было, но за моим сиденьем было настоящее жжение. Никогда не знаешь, что может произойти в таких случаях, но слава богу обошлось без возгорания.
Что касается штрафа в гонке, то что есть, то есть. По крайней мере, здесь мы можем обгонять. У меня были хорошие ощущения от машины на длинных сериях, так что я не сильно беспокоюсь о штрафе. Мы будем способны на обгоны во время гонки", — приводит слова канадца FormulaSpy.
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